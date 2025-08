VÍDEO | Chefe de milícia no RJ é preso em Barra de São Francisco Jorgimar Bonifácio Machado, o Duim, foi preso em Barra de São Francisco. Foto: Sesp/DivulgaçãoDe acordo com a Polícia Civil, o suspeito... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 01/08/2025 - 23h37 ) twitter

Jorgimar Bonifácio Machado, de 44 anos, conhecido como “Duim”, apontado como chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta sexta-feira (1º), em Córrego do Recreio, zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado.

