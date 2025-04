VÍDEO | Criminoso invade loja e deixa prejuízo de R$ 25 mil na Glória Foto: TV VitóriaA ação do criminoso foi gravada por câmeras de segurança presentes na rua Aurora Folha Vitória|Do R7 06/04/2025 - 17h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 17h45 ) twitter

Uma loja de roupa foi invadida e saqueada por um criminoso durante a manhã deste domingo (06) no Polo de Modas da Glória, localizado em Vila Velha. O criminoso quebrou o vidro e pegou roupas do vestuário, deixando um prejuízo estimado no valor de R$ 25 mil.

Para mais detalhes sobre este crime e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

