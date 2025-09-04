VÍDEO | Criminosos trocam tiros com a PM na Serra; suspeito é preso com ajuda de helicóptero Suspeito foi preso com auxílio do Notaer (Foto: Divulgação / Notaer)Criminosos fugiram para região de mata após troca de tiros com... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 07h37 (Atualizado em 04/09/2025 - 07h37 ) twitter

Suspeito foi preso com auxílio do Notaer (Foto: Divulgação / Notaer) Policiais militares trocaram tiros com quatro criminosos na tarde de quarta-feira (3), no bairro Cidade Pomar, na Serra. Um dos suspeitos foi localizado e preso com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

