VÍDEO | Criminosos trocam tiros com a PM na Serra; suspeito é preso com ajuda de helicóptero
Suspeito foi preso com auxílio do Notaer (Foto: Divulgação / Notaer)Criminosos fugiram para região de mata após troca de tiros com...
Suspeito foi preso com auxílio do Notaer (Foto: Divulgação / Notaer) Policiais militares trocaram tiros com quatro criminosos na tarde de quarta-feira (3), no bairro Cidade Pomar, na Serra. Um dos suspeitos foi localizado e preso com a ajuda do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).
Para mais detalhes sobre essa ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
