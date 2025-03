Vídeo de drone mostra navio de dragagem em operação no porto em Vitória Foto: Drone/Thiago Soares/Folha VitóriaO navio retira sedimentos do fundo do mar para manter a profundidade na área portuária

Folha Vitória|Do R7 29/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 29/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share