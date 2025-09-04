VÍDEO | Goleiro Bruno, ex-Flamengo, anuncia que vai jogar campeonato de futebol em Alegre
Bruno Fernandes vai jogar campeonato de futebol amador em Alegre (Foto: Reprodução/Instagram @rive_atletico_club)Capitão do Flamengo...
Bruno Fernandes vai jogar campeonato de futebol amador em Alegre (Foto: Reprodução/Instagram @rive_atletico_club) Quatro dias após ser campeão do Campeonato Sulino pelo Rive, na final contra o Alto Pongal, o ex-goleiro Bruno Fernandes, capitão do Flamengo na conquista do Brasileirão de 2009 e condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, anunciou que vai disputar o Campeonato Municipal de Alegre, no Sul do Estado.
Bruno Fernandes vai jogar campeonato de futebol amador em Alegre (Foto: Reprodução/Instagram @rive_atletico_club) Quatro dias após ser campeão do Campeonato Sulino pelo Rive, na final contra o Alto Pongal, o ex-goleiro Bruno Fernandes, capitão do Flamengo na conquista do Brasileirão de 2009 e condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, anunciou que vai disputar o Campeonato Municipal de Alegre, no Sul do Estado.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: