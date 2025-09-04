Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO | Goleiro Bruno, ex-Flamengo, anuncia que vai jogar campeonato de futebol em Alegre

Bruno Fernandes vai jogar campeonato de futebol amador em Alegre (Foto: Reprodução/Instagram @rive_atletico_club)Capitão do Flamengo...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Bruno Fernandes vai jogar campeonato de futebol amador em Alegre (Foto: Reprodução/Instagram @rive_atletico_club) Quatro dias após ser campeão do Campeonato Sulino pelo Rive, na final contra o Alto Pongal, o ex-goleiro Bruno Fernandes, capitão do Flamengo na conquista do Brasileirão de 2009 e condenado em 2013 pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, anunciou que vai disputar o Campeonato Municipal de Alegre, no Sul do Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.