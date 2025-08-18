VÍDEO | Homem é flagrado agredindo mulher dentro de carro em Itapuã Foto: Rede social/ Reprodução O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h39 ) twitter

Foto: Rede social/ Reprodução Um homem foi flagrado pelos vizinhos agredindo a própria esposa, de 43 anos, dentro do carro no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (16).

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

