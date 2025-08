VÍDEO | Homem lutou com criminosos antes de ser morto em Vitória Foto: Montagem/ Folha Vitória Rafael do Nascimento Lima, conhecido como "Bananal", foi morto a tiros em bairro de Vitória Folha Vitória|Do R7 04/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h18 ) twitter

Foto: Montagem/ Folha Vitória O homem, de 38 anos, que foi assassinado a tiros, lutou com os criminosos antes de ser morto no bairro São José, na região de São Pedro, em Vitória. O caso foi registrado durante a tarde de sábado (02) e vitimou Rafael do Nascimento Lima, conhecido como “Bananal”.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

