VÍDEO | Idosa é jogada no chão durante assalto no Centro de Vitória Idosa é derrubada no centro de Vitória (Foto/reprodução: TV Vitória)Mulher usava muletas e foi empurrada após ter a bolsa arrancada... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 11h57 )

Idosa é derrubada no centro de Vitória (Foto/reprodução: TV Vitória) Uma idosa foi vítima de um assalto no Centro de Vitória, na tarde do último sábado (07). Segundo a Polícia Militar, a mulher, que andava com dificuldades, foi surpreendida por um homem que roubou sua bolsa e a empurrou, fazendo com que ela caísse no chão.

