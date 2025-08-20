VÍDEO | Incêndio atinge motorhome estacionado em Jacaraípe Foto: Redes sociais/ DivulgaçãoNinguém se feriu e a causa do incêndio não foi informada Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 12h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 12h21 ) twitter

Folha Vitória

Um incêndio atingiu um motorhome que estava estacionado no bairro São Francisco, em Jacaraípe, na Serra. O caso foi registrado por volta das 20h30 desta terça-feira (19). Ninguém se feriu.

