VÍDEO | Incêndio atinge motorhome estacionado em Jacaraípe
Foto: Redes sociais/ DivulgaçãoNinguém se feriu e a causa do incêndio não foi informada
Um incêndio atingiu um motorhome que estava estacionado no bairro São Francisco, em Jacaraípe, na Serra. O caso foi registrado por volta das 20h30 desta terça-feira (19). Ninguém se feriu.
