VÍDEO | Mãe desabafa ao ver filho detido após morte em Terminal de Cariacica
Mulher desabafou ao ver filho detido na delegacia (Foto: Reprodução / TV Vitória)Jovem estava com uma mulher no momento em que ela...
Mulher desabafou ao ver filho detido na delegacia (Foto: Reprodução / TV Vitória) Raiva, dor e desespero! A mãe de um jovem detido após a morte de um homem no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, desabafou ao ver o filho, de 18 anos, na Delegacia Regional de Cariacica, na noite de quarta-feira (20).
Mulher desabafou ao ver filho detido na delegacia (Foto: Reprodução / TV Vitória) Raiva, dor e desespero! A mãe de um jovem detido após a morte de um homem no Terminal de Campo Grande, em Cariacica, desabafou ao ver o filho, de 18 anos, na Delegacia Regional de Cariacica, na noite de quarta-feira (20).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: