Vídeo mostra ação policial com uso de spray de pimenta e chutes na Serra
28/06/2025 - 15h36

Confusão entre policiais militares e donos de distribuidora na Serra. Foto: Videomonitoramento Imagens de uma câmera de segurança registraram uma ação da Polícia Militar com uso de força durante uma abordagem na madrugada deste sábado (29), na frente de uma distribuidora de bebidas no Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe, na Serra. O vídeo mostra momentos de tensão entre policiais e frequentadores do local.

Para mais detalhes sobre essa polêmica ação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

