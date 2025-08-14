Vídeo mostra criminosos com fardas falsas da Polícia Civil na Grande Santa Rita
Ataque em Pingo D’água, no bairro Santa Rita (Fotos/divulgação: SESP)As imagens, registradas em 25 de junho, mostram o grupo portando...
Ataque em Pingo D’água, no bairro Santa Rita (Fotos/divulgação: SESP) Um vídeo da Polícia Civil mostra cerca de 12 homens armados invadindo a região do Pingo d’Água, na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, vestidos com uniformes falsos da corporação. Entre eles está um adolescente de 17 anos, apreendido por envolvimento no ataque que matou a estudante Sophia Vial, 15, e a manicure Andressa Conceição, 31, no último sábado (9).
