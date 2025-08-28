Vídeo mostra fuga de bandidos após apelo do pai de Alice para pararem de atirar Criminosos que participaram da morte da menina Alice fogem em Balneário de Carapebus. Foto: Câmera de videomonitoramentoCriminosos... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 16h58 ) twitter

Criminosos que participaram da morte da menina Alice fogem em Balneário de Carapebus. Foto: Câmera de videomonitoramento O pai da menina Alice Rodrigues, de 6 anos, morta na Serra após o carro ser confundido por criminosos durante um ataque a uma facção rival, implorou para os criminosos pararem de atirar contra a família. Um vídeo divulgado pela polícia mostra os criminosos fugindo pelo bairro.

