Vídeo mostra momento que suspeito sai de carro de empresário morto em Vitória Carlos foi encontrado morto no carro (Foto: Reprodução / TV Vitória)Homem que deixa o carro do empresário foi preso e a polícia segue... Folha Vitória|Do R7 02/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 02/08/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Carlos foi encontrado morto no carro (Foto: Reprodução / TV Vitória) Um vídeo obtido com exclusividade pelo jornalismo da TV Vitória mostra o momento em que um homem sai do carro de Carlos José Pereira, de 63 anos, em um posto de combustíveis na Reta da Penha, em Vitória. O rapaz que aparece nas imagens foi preso suspeito de envolvimento na morte do empresário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Caça-níqueis e carnes armazenadas de forma irregular são apreendidas em bar de Viana

Paciente do SUS pode ser atendido por planos de saúde em setembro

MC Poze do Rodo vira réu na Justiça, mas pedido de prisão é negado