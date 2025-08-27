Vídeo mostra soldado baleado após briga com suspeito em Vitória
Imagens de videomonitoramento (Foto/Divulgação: TV Vitória)Imagens de videomonitoramento mostram que o soldado já conversava com o...
Imagens de videomonitoramento (Foto/Divulgação: TV Vitória) O soldado da Força Tática da Polícia Militar que foi baleado na noite da última segunda-feira (25), na região de São Pedro, em Vitória, teria discutido com o suspeito momentos antes de ser atingido na virilha.
Imagens de videomonitoramento (Foto/Divulgação: TV Vitória) O soldado da Força Tática da Polícia Militar que foi baleado na noite da última segunda-feira (25), na região de São Pedro, em Vitória, teria discutido com o suspeito momentos antes de ser atingido na virilha.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: