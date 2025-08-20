Logo R7.com
Vídeo mostra últimos momentos de estudante de 14 anos antes de desaparecer

Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal) Vitória Ramalho saiu de casa dizendo que ia encontrar uma amiga e depois almoçaria...

Folha Vitória|Do R7

Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal)

A Polícia Civil divulgou um vídeo que mostra as últimas imagens da estudante Vitória Cagliari Ramalho, de 14 anos, antes de desaparecer, no último dia 14 de agosto, no bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha.

