Vídeo mostra últimos momentos de estudante de 14 anos antes de desaparecer Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal) Vitória Ramalho saiu de casa dizendo que ia encontrar uma amiga e depois almoçaria... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal)



A Polícia Civil divulgou um vídeo que mostra as últimas imagens da estudante Vitória Cagliari Ramalho, de 14 anos, antes de desaparecer, no último dia 14 de agosto, no bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

PUBG MOBILE anuncia primeiro modo PVP assimétrico, “Caçada Letal”

Bustos de personalidades históricas no Centro de Vitória recebem obras de restauro

Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h