Vídeo mostra últimos momentos de estudante de 14 anos antes de desaparecer
Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal) Vitória Ramalho saiu de casa dizendo que ia encontrar uma amiga e depois almoçaria...
Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal)
A Polícia Civil divulgou um vídeo que mostra as últimas imagens da estudante Vitória Cagliari Ramalho, de 14 anos, antes de desaparecer, no último dia 14 de agosto, no bairro Zumbi dos Palmares, Vila Velha.
Vitória Caliari Ramalho (Foto: Arquivo pessoal)
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: