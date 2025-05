VÍDEO | Motociclista fica ferido em acidente na Carlos Lindenberg Carro branco saiu de via lateral pela contramão e colidiu com moto na Carlos Lindenberg. Foto: Reprodução/ TV VitóriaCarro saiu de... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h24 ) twitter

Carro branco saiu de via lateral pela contramão e colidiu com moto na Carlos Lindenberg. Foto: Reprodução/ TV Vitória Um motociclista ficou ferido após um acidente de trânsito entre um carro e uma moto na quarta-feira (14), na Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Marilândia, Vila Velha. O condutor e os dois passageiros do carro não se feriram.

