VÍDEO | Motociclista morre em acidente após sair do trabalho no ES

Foto: Reprodução/TV Vitória Um motociclista, de 18 anos, identificado como Silvério Junior, morreu ao colidir contra um carro no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na noite de terça-feira (03). O jovem tinha acabado de sair do trabalho e bateu no veículo que estava saindo de um posto de gasolina.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

