VÍDEO | Motorista é preso após furtar frentista em posto na Serra

Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Matheus da Conceição Menezes, de 25 anos, já tinha passagem por tráfico de drogas

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Um motorista, de 25 anos, foi preso após ser flagrado furtando um frentista enquanto estava abastecendo em um posto de gasolina, localizado em Feu Rosa na Serra. Matheus da Conceição Menezes foi detido e disse que precisava do dinheiro para trabalhar.

