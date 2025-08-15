VÍDEO | Motorista é preso após furtar frentista em posto na Serra Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Matheus da Conceição Menezes, de 25 anos, já tinha passagem por tráfico de drogas Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Um motorista, de 25 anos, foi preso após ser flagrado furtando um frentista enquanto estava abastecendo em um posto de gasolina, localizado em Feu Rosa na Serra. Matheus da Conceição Menezes foi detido e disse que precisava do dinheiro para trabalhar.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Manifestantes ocupam BR-447 em Capuaba, Vila Velha

Cinomose: cerca de 200 cães morrem da doença em cidade no Sul do ES

Acusado de matar ex-mulher em Aracruz é condenado a 26 anos de prisão