Vídeo: motorista perde o controle da direção e atropela motociclista em Cariacica

Acidente entre carro e moto em Cariacica (Foto: Thiago Soares)Motociclista ficou caído ao lado do veículo e, por pouco, o corrimão...

Folha Vitória|Do R7

Acidente entre carro e moto em Cariacica (Foto: Thiago Soares) Uma motorista perdeu o controle da direção e atingiu uma motociclista. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (8), no bairro Porto de Santana, em Cariacica.

