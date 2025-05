VÍDEO | Motorista tenta anotar placa após batida e acaba arrastado em carro em movimento A confusão começou quando um carro parou numa curva estreita para o ônibus conseguir manobrar. Ao virar, o ônibus acabou encostando... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h16 ) twitter

Folha Vitória

Um motorista de ônibus foi arrastado no capô de um carro, no bairro Ataíde, em Vila Velha, após tentar anotar a placa de um veículo envolvido em uma batida com um coletivo.

Para saber mais sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

