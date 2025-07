Vídeo: mulher é atacada por pit bull ao passear com cadela em Cariacica Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Durante o ataque do cão, a mulher caiu em um barranco e começou a gritar por socorro Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h38 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Uma mulher foi atacada por um cão da raça pit bull no momento em que caminhava com a cadela de estimação no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. O ataque aconteceu na manhã de sexta-feira (18). A mulher chegou a cair em um barranco.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

