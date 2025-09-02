VÍDEO | Mulher sofre tentativa de sequestro ao passear com cachorro em Colina de Laranjeiras Mulher foi alvo de criminosos perto de condomínio (Foto / Reprodução TV Vitória)Câmeras registraram o momento em que criminoso sai... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mulher sofre tentativa de sequestro em colina de laranjeiras Folha Vitória

Mulher foi alvo de criminosos perto de condomínio (Foto / Reprodução TV Vitória) Uma mulher foi vítima de uma tentativa de sequestro na noite da última segunda-feira (1º), perto do condomínio onde mora, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. O caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento da região, que flagraram a ação dos suspeitos.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Esta simpatia com canela e casca de laranja melhora o ambiente em poucos minutos

Confira todos os jogos de setembro de 2025 aqui

Carbono Oculto: a ofensiva bilionária que expôs a fragilidade das fintechs