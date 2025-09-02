Logo R7.com
VÍDEO | Mulher sofre tentativa de sequestro ao passear com cachorro em Colina de Laranjeiras

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Mulher foi alvo de criminosos perto de condomínio (Foto / Reprodução TV Vitória) Uma mulher foi vítima de uma tentativa de sequestro na noite da última segunda-feira (1º), perto do condomínio onde mora, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra. O caso foi registrado por câmeras de videomonitoramento da região, que flagraram a ação dos suspeitos.

