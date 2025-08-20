Logo R7.com
VÍDEO | Mulheres com criança no colo são detidas por pichação no Centro de Vitória

Foto: Divulgação/Guarda Municipal de VitóriaCâmeras da Central de Videomonitoramento flagraram a ação das duas mulheres, que acabaram...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória Duas jovens de 24 anos, sendo uma delas com uma criança de colo, foram flagradas fazendo pichações em uma mureta em frente aos armazéns do porto, no Centro de Vitória, na noite desta terça-feira (19), e acabaram detidas.

