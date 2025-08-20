VÍDEO | Mulheres com criança no colo são detidas por pichação no Centro de Vitória Foto: Divulgação/Guarda Municipal de VitóriaCâmeras da Central de Videomonitoramento flagraram a ação das duas mulheres, que acabaram... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h21 ) twitter

Foto: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória Duas jovens de 24 anos, sendo uma delas com uma criança de colo, foram flagradas fazendo pichações em uma mureta em frente aos armazéns do porto, no Centro de Vitória, na noite desta terça-feira (19), e acabaram detidas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre o caso.

