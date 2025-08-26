VÍDEO | Pai é preso após agredir filha em pizzaria de Vitória Foto: Reprodução TV VitóriaMulher de 21 anos registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva contra o pai, após desentendimento... Folha Vitória|Do R7 26/08/2025 - 18h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h18 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória Uma desavença entre pai e filha terminou em agressão, em uma pizzaria localizada no bairro Tabuazeiro, em Vitória, na segunda-feira (25). A vítima, de 21 anos, trabalha com o pai no estabelecimento, local onde ocorreu o incidente.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

