VÍDEO | Pai é preso após agredir filha em pizzaria de Vitória
Foto: Reprodução TV VitóriaMulher de 21 anos registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva contra o pai, após desentendimento...
Foto: Reprodução TV Vitória Uma desavença entre pai e filha terminou em agressão, em uma pizzaria localizada no bairro Tabuazeiro, em Vitória, na segunda-feira (25). A vítima, de 21 anos, trabalha com o pai no estabelecimento, local onde ocorreu o incidente.
