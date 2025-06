VÍDEO | Perseguição, tiros, carro na contramão e prisões na orla de Camburi Perseguição na Avenida Dante Michelini (Foto/reprodução: leitor FV)Perseguição a carro com restrição de furto e roubo teve disparos... Folha Vitória|Do R7 25/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h16 ) twitter

Perseguição na Avenida Dante Michelini (Foto/reprodução: leitor FV) Três homens, de 33, 37 e 42 anos, foram presos após uma perseguição policial na avenida Dante Michelini, em Vitória, na terça-feira (24). O trio estava em um carro com restrição de furto e roubo e foi flagrado tentando furtar uma bicicleta no estacionamento do Píer de Iemanjá, na altura de Jardim da Penha.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

