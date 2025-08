Vídeo: PM investiga policial que usou spray de pimenta contra frequentadores de bar na Serra Foto: Reprodução TV VitóriaImagens mostram agente lançando o spray em pessoas que estavam no local Folha Vitória|Do R7 06/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução TV Vitória Um policial militar foi flagrado utilizando spray de pimenta contra frequentadores de um bar no bairro José de Anchieta, na Serra, no sábado (2). A abordagem aconteceu com o veículo da corporação ainda em movimento e foi registrada por moradores.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

SSD Kingston dá Mortal Kombat 1 de presente no Dia dos Pais

Gilvan da Federal retoma mandato após 3 meses e participa de protesto

Condenado por assassinato é preso após seis anos foragido em Vitória