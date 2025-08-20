Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO | Professora é demitida após agredir criança de 4 anos em creche

Foto: Fala Brasil/ Reprodução Câmera instalada na sala mostra a professora agredir o estudante com uma pilha de livros. O menino ficou...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Fala Brasil/ Reprodução Uma professora foi demitida após ser flagrada agredindo uma criança de 4 anos em uma creche localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na região Sul do Brasil. O caso foi registrado na manhã desta segunda-feira (18) por câmeras de segurança da sala de aula.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.