VÍDEO| Raphinha atravessa estádio de joelhos para agradecer por temporada no Barcelona Raphinha comemora com a família o título do Barcelona (@raphinha)Atacante Raphinha comemora de forma inusitada a grande temporada que... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 18h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Raphinha comemora com a família o título do Barcelona (@raphinha) O brasileiro Raphinha celebrou a ótima temporada vivida com a camisa do Barcelona de forma inusitada. Um dos grandes destaques da equipe catalã, o jogador atravessou de joelhos o gramado do estádio Olímpico de Montjuic.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre esse emocionante momento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é preso em laboratório de drogas dentro de casa em Guaçuí

Família de bebê morta em Cariacica já havia sido denunciada por maus-tratos

Rio2C 2025: FERJEE marca presença inédita e reúne especialistas de esportes eletrônicos no maior evento de criatividade da América Latina