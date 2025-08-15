VÍDEO | Suspeito de invadir e assaltar 11 farmácias é preso na Serra
Suspeito de assaltar farmácias. Foto: Reprodução/TV VitóriaCriminoso havia saído da prisão há menos de uma semana e voltou a agir
Suspeito de assaltar farmácias. Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem suspeito de cometer 11 assaltos em farmácias nas cidades de Vitória e Serra foi preso novamente pela Polícia Militar na última quinta-feira (14). Segundo a corporação, ele havia sido colocado em liberdade no dia 25 de julho, após cumprir pena por roubo, mas voltou a agir seis dias depois.
