VÍDEO | Suspeito de invadir e assaltar 11 farmácias é preso na Serra

Suspeito de assaltar farmácias. Foto: Reprodução/TV VitóriaCriminoso havia saído da prisão há menos de uma semana e voltou a agir

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Suspeito de assaltar farmácias. Foto: Reprodução/TV Vitória Um homem suspeito de cometer 11 assaltos em farmácias nas cidades de Vitória e Serra foi preso novamente pela Polícia Militar na última quinta-feira (14). Segundo a corporação, ele havia sido colocado em liberdade no dia 25 de julho, após cumprir pena por roubo, mas voltou a agir seis dias depois.

