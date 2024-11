VÍDEO | Suspeito é preso após assaltar loja e render vítimas com uma faca na Serra VÍDEO | Suspeito é preso após assaltar loja e render vítimas com uma faca na Serra Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 07h29 (Atualizado em 23/10/2024 - 07h29 ) twitter

Suspeito preso após assalto na Serra

Um suspeito foi preso após roubar uma loja e render funcionários com uma faca em Morada de Laranjeiras, na Serra, nesta segunda-feira (21). Aos policiais, ele mentiu que era menor de idade, e tentou se identificar com o nome do irmão.Um funcionário do estabelecimento conversou com a equipe da TV Vitória/Record, e afirmou que o assaltante aparentava estar drogado.

