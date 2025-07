VÍDEO | Tiroteio assusta moradores na região de Tabuazeiro Foto: Reprodução/ TV Vitória Moradores relataram terem escutado cerca de 300 tiros durante as ações da Polícia Militar, que contaram... Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h39 ) twitter

Foto: Reprodução/ TV Vitória Um tiroteio assustou moradores de Tabuazeiro, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (07). Viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foram encaminhados para a área do Morro do Macaco.

