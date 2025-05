Vídeo: turista gringo faz tour em Vitória: “Diferente, me sinto seguro aqui” Turista e influencer norte-americano viralizou com tour pela Praia de Camburi, em Vitória. Foto: Reprodução/ redes sociaisMark passeou... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h56 ) twitter

Folha Vitória

Turista e influencer norte-americano viralizou com tour pela Praia de Camburi, em Vitória. Foto: Reprodução/ redes sociais Um turista e influenciador norte-americano viralizou nas redes sociais ao fazer um tour por Vitória nesta semana. Mark, dono do perfil “Culture Seeker Mark” (“caçador de cultura”, em inglês), publicou um vídeo passeando pela Capital capixaba e chegou a comparar a cidade com o Rio de Janeiro.

