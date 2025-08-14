Logo R7.com
VÍDEO | Vazamento de esgoto alaga rua e deixa moradores ilhados em Vila Velha

Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória A situação teria sido iniciada durante a madrugada desta quinta-feira (14) na rua Jussara Rodrigues...

Folha Vitória|Do R7

Um vazamento de esgoto de uma estação de tratamento deixou os moradores ilhados na rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, em Jardim Guaranhuns, em Vila Velha. A situação teria sido iniciada durante a madrugada desta quinta-feira (14).

