VÍDEO | Vazamento de esgoto alaga rua e deixa moradores ilhados em Vila Velha Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória A situação teria sido iniciada durante a madrugada desta quinta-feira (14) na rua Jussara Rodrigues... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h58 ) twitter

Um vazamento de esgoto de uma estação de tratamento deixou os moradores ilhados na rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, em Jardim Guaranhuns, em Vila Velha. A situação teria sido iniciada durante a madrugada desta quinta-feira (14).

