Vila Velha fecha 1º semestre com alta de 14,84% na arrecadação Foto: Reprodução/Sobre VoarCidade finalizou ano com superávit de R$ 367 milhões e recebeu "nota A+" na Capacidade de Pagamento (Capag... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 18h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h19 )

Foto: Reprodução/Sobre Voar Vila Velha finalizou o ano de 2024 com superávit de R$ 367 milhões, mantendo um histórico positivo desde 2021. A informação é da Prefeitura, que também destaca o crescimento de 14,84% na receita municipal no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

