Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vila Velha ganha pizzaria inspirada em florestas tropicais

Foto: Ciro Trigo/DivulgaçãoSelva Pizzaria abre no dia 27 de agosto com cardápio criativo, ambiente imersivo e espaço kids

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Ciro Trigo/Divulgação Que tal embarcar em uma aventura na floresta? Abre, nesta quarta-feira (27), a Selva Pizzaria Temática, um restaurante em Vila Velha que promete unir gastronomia, diversão e uma pitada de aventura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as delícias que a Selva Pizzaria Temática tem a oferecer!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.