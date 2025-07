Vila Velha inicia vacinação contra raiva em cães e gatos Foto: DivulgaçãoVeja os bairros onde a vacinação contra a raiva é realizada Folha Vitória|Do R7 21/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h38 ) twitter

Foto: Divulgação A campanha anual de vacinação antirrábica em Vila Velha começa nesta segunda-feira (21) com foco na zona rural do município. A ação segue até 21 de agosto, das 7h às 17h, com equipes da Vigilância em Zoonoses da Secretaria de Saúde vacinando cães e gatos de casa em casa.

