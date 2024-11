Vila Velha lança serviço de consulta online; saiba como funciona Vila Velha lança serviço de consulta online; saiba como funciona Folha Vitória|Do R7 22/11/2024 - 07h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 07h29 ) twitter

Vila Velha consulta online

Vila Velha agora conta com um novo serviço de telemedicina por meio do aplicativo "Vila Velha On". A opção faz com que pacientes possam realizar consultas com clínicos gerais de forma online. O serviço está disponível por meio do link.

