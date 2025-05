Vila Velha pode perder R$ 500 milhões por não respeito à propriedade privada As invasões em Vila Velha, e em terras produtivas da Suzano, estão colocando milhões de reais em risco e impactando o desenvolvimento... Folha Vitória|Do R7 03/05/2025 - 09h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 09h40 ) twitter

Na coluna de hoje, abordamos a importância do respeito à propriedade privada, um tema central para o desenvolvimento urbano e econômico de qualquer país. A falta de segurança jurídica em relação à propriedade tem se mostrado um grande desafio, especialmente em áreas promissoras como Vila Velha. As recentes invasões e ocupações irregulares não apenas afetam os proprietários diretamente, mas também comprometem o crescimento e a confiança no mercado imobiliário local.

Para entender melhor como essa situação pode impactar a economia local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

