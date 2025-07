Vila Velha terá workshop no domingo com uma das maiores referências do muay thai no Brasil Grão mestre golden Narany vai dar um workshop de muay thai no domingo (3), às 8 horas, no Tartarugão Folha Vitória|Do R7 30/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h38 ) twitter

Um dos maiores nomes do muay thai no Brasil, o grão mestre golden Narany vai dar um workshop e dará também um aulão gratuito no próximo domingo (3), às 8 horas, no ginásio do Tarturugão, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

