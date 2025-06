Vimeo, Google, Spotify: aplicativos e sites apresentam instabilidade Foto: CanvaSites e plataformas apresentaram problemas técnicos e instabilidade no servidor durante a tarde desta quinta-feira (12) Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Canva

Sites e plataformas de vídeo, música e pesquisa apresentaram problemas técnicos e instabilidade no servidor durante a tarde desta quinta-feira (12) no Brasil e ao redor do mundo. Entre os sites estão: Spotify, Vimeo, Google, Google Cloud e AWS.

