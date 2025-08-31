Violência contra a mulher: não há combate sem acolhimento
Imagem gerada por IAÉ indispensável que vítimas de violência contra a mulher em escala crescente encontrem todo o apoio que necessitam...
Estamos no mês da campanha Agosto Lilás, um importante movimento de enfrentamento à misoginia em seus variados quadros, com foco no combate à violência contra a mulher. E criar meios de proteger essas vítimas em todas as esferas possíveis é sempre uma forma de avançar um pouco mais nessa luta.
