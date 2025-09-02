Visto para EUA: novas regras entram em vigor já nesta terça-feira Visto para os Estados Unidos. Foto: CanvaEntrevistas obrigatórias e aumento da taxa tornam o processo de visto para os Estados Unidos... Folha Vitória|Do R7 02/09/2025 - 18h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Visto para os Estados Unidos. Foto: Canva

As novas regras de solicitação de visto para quem deseja viajar aos Estados Unidos (EUA) a turismo ou a negócios entraram em vigor nesta terça-feira (2). Agora, a entrevista presencial com um funcionário do consulado será obrigatória. Até mesmo para crianças com menos de 14 anos e idosos a partir de 80 anos, antes isentos de entrevista.

Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem afetar sua viagem consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Capixaba de 29 anos morre durante combate na Guerra da Ucrânia

Restaurantes da Ufes terão horário especial nas férias; veja programação

Homem que matou ex-mulher a facadas na Serra é denunciado por feminicídio