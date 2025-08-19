Vital 2025: abadás começam a ser entregues; veja dicas para customizar Foto: Lara Roberts/ Jovem Pan Vitória (Arquivo)Abadás podem ser retiradas no Shopping Vitória de acordo com o cronograma de cada tipo... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Lara Roberts/ Jovem Pan Vitória (Arquivo) Começa nesta terça-feira (19) a entrega dos abadás para o Vital 2025. A maior micareta do sudeste acontece na sexta (22) e sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

ES vai investir R$ 50 milhões em obras de contenção e prevenção de desastres

VÍDEO ‎| Foragido da justiça é preso após perseguição na BR-101 em Fundão

Capixaba nos EUA emociona com reação fofa da sobrinha em vídeo