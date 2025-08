Vital 2025 homenageia Salvador com cenografia especial e promete 20 horas de festa Vital 2025 acontece nos dias 22 e 23 de agosto (Foto: Reprodução/Instagram/@vemvital)Micareta acontece nos dias 22 e 23 de agosto,... Folha Vitória|Do R7 01/08/2025 - 14h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Vital 2025 acontece nos dias 22 e 23 de agosto (Foto: Reprodução/Instagram/@vemvital) O Vital 2025 vai levar um pouco de Salvador para o Sambão do Povo, em Vitória. A cenografia do evento será inspirada em pontos históricos da capital baiana, em comemoração aos 40 anos do axé.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atrações e detalhes do evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Homem é encontrado morto em casa atingida por incêndio no Sul do ES

Doença de Lyme: conheça infecção diagnosticada em Justin Timberlake

Rede Saúde Acadêmica abre inscrições para desafio de inovação na saúde