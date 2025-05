Vital 2025: venda de ingressos começa nesta terça-feira Edição 2025 celebrará os 40 anos da axé music. Veja valores dos ingressos Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Falta pouco mais de dois meses para o início do Vital 2025 e a venda de ingressos começa nesta terça-feira (20), às 12h, por meio do site da blueticket. Quem quiser garantir presencialmente, precisa ir até o Na Vista, na Enseada do Suá, até às 19h. A partir de quarta (21), o ponto físico será a Nuvem Concept Store, na Praia do Canto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes do evento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Faixa 3 do Minha Casa Minha Vida pode usar Fundo Social com juros de 4,88% ano ano

Jogo nacional Gaucho and the Grassland será lançado no Steam em julho

Leilão da Receita Federal tem iPhones, carros e patinetes com lances a partir de R$ 150