Vital gera impacto positivo na ocupação de hotéis em Vitória Foto: Reprodução/Instagram/@vemvitalEm 2024, ocupação hoteleira atingiu 75,6%, um aumento de 17 pontos em relação à média dos outros... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A edição de 2025 do Vital acontece neste fim de semana (22 e 23), no Sambão do Povo, em Vitória. No ano passado, o carnaval capixaba fora de época gerou um impacto positivo na rede hoteleira da Capital, elevando a taxa de ocupação em até 17 pontos percentuais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Quem é a mulher de cantor sertanejo suspeita de lavar dinheiro para o PCC

Suspeitos invadem base da Guarda Municipal de Vitória

Justiça suspende cassação de vereador que denunciou aumento de salários no ES