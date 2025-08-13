Vítimas de tiroteio não eram alvos dos criminosos na região de Santa Rita
Andressa Conceição, de 31 anos e Sophia Vial, de 15 anos, foram em mortas em ataque de criminosos. Fotos: Reprodução/Redes sociaisCrime...
Andressa Conceição, de 31 anos e Sophia Vial, de 15 anos, foram em mortas em ataque de criminosos. Fotos: Reprodução/Redes sociais A estudante Sophia Vial, de 15 anos, e a manicure Andressa Conceição, de 31 anos, não possuíam ligação com o tráfico de drogas na região de Vila Velha e não eram os alvos dos criminosos. As vítimas foram atingidas inocentemente, destacou a equipe da Policia Civil.
