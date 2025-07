Vitória abre processo seletivo para contratação de médicos Vitória abriu seleção para contratar médicos (Foto: Freepik)Edital para processo seletivo simplificado foi publicado no Diário Oficial... Folha Vitória|Do R7 04/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h17 ) twitter

Vitória abriu seleção para contratar médicos (Foto: Freepik) A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vitória está com processo seletivo aberto para contratação temporária de médicos. As vagas são para especialidades e o salário é de R$ 4.229,67, além do pagamento de gratificação.

