Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vitória abre seleção para contratar assistente de educação infantil

Dentre as funções estão o auxílio da higienização e o acompanhamento, no repouso, na alimentação, na locomoção e em atividades extraclasse...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Dentre as funções estão o auxílio da higienização e o acompanhamento, no repouso, na alimentação, na locomoção e em atividades extraclasse realizadas com as crianças nas unidades de ensino. Foto: Divulgação/ PMV

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a seleção!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.